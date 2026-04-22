Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Eşme Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Nisan'da yapılacak

        Uşak Valiliği, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamada, Başkan Tozan'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Eşme Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere, Eşme Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Eşme Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Eşme Belediye Başkanvekili seçimi yapılacaktır."






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

