        Uşak Haberleri GÜNCELLEME - Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

        Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 02:20 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

        Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

        Kartal, buradaki bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

        Vali Kartal'a, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

