Karatede, Spor Toto Türkiye Ümit, Genç, U21 Premier Ligi karşılaşmaları Uşak'ta yapıldı
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Ümit, Genç, U21 Premier Ligi karşılaşmaları Uşak'ta gerçekleştirildi.
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halis Demir Spor Salonu'nda yapılan organizasyon 8 Mayıs'ta başladı.
Organizasyona, 51 ilden 227 kulüp ve 1413 sporcu katıldı.
Dünya Şampiyonası için puan toplama ayaklarından biri olan organizasyonda, sporcular kıyasıya mücadele etti.
Bugün tamamlanan maçların ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir tarafından, dereceye giren kulüplere ve sporculara, kupaları ile madalyaları verildi.
Federasyon Başkanı Taşdemir ve Rektör Demir, Anneler Günü dolayısıyla kadın antrenörlere, hakemlere, sporculara ve annelerine gül verdi.
