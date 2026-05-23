Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında ikinci ayak yarışları Uşak'ta başladı.



Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde serbest antrenman, sıralama yarışları ve 50cc mini, 50cc, 65cc ile 85cc kategorilerinin ilk tur yarışları yapıldı.



Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında farklı kategorilerde 49 sporcu yarıştı.



Keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için mücadele etti.



Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sporcuların pistteki mücadelesi seyircileri heyecanlandırdı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da Anlas MiniGP 110 serisinde mücadele etti.



Yarışları takip eden Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, sporcularla sohbet edip onlara başarılar diledi.



Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.














