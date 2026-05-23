Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta yapıldı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta yapıldı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında ikinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 17:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta yapıldı

        Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında ikinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı.

        Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 50cc mini, 50cc, 65cc, 85cc, S3 Open, Anlas MiniGP 110 ve Motomini serilerinde yarışlar yapıldı.

        Şampiyonalara katılan 49 sporcu, 1370 metre uzunluğundaki pistte podyum mücadelesi verdi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da Anlas MiniGP 110 serisinde mücadele etti.

        Tamamlanan yarışların ardından 50cc mini kategorisinde Rüzgar Ceyhan, 50cc'de Abdülhamid Bostanoğlu, 65cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85cc'de Alp Burak Albayrak, S3 Open kategorisinde Adem Işık birinci, Anlas MiniGP 110 serisinde Alparslan Davran birinci, Zayn Sofuoğlu da ikinci oldu.

        Motomini 160 şampiyonasında ise Enes Çağan Çakır liderliği elde etti.

        Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Süpermoto ve MotoMini heyecanı Uşak'ta başladı
        Süpermoto ve MotoMini heyecanı Uşak'ta başladı
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta başladı
        Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta başladı
        Uşak'ta bayram süresince 5 bin 214 güvenlik personeli görev yapacak
        Uşak'ta bayram süresince 5 bin 214 güvenlik personeli görev yapacak
        Uşak Valisi Kartal Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret et...
        Uşak Valisi Kartal Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret et...
        Uşak'ta 15 şahitli nikah töreni
        Uşak'ta 15 şahitli nikah töreni
        Uşak'ta sağanak yağış bazı bölgelerde etkili oldu
        Uşak'ta sağanak yağış bazı bölgelerde etkili oldu