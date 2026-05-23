Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 2. ayağı Uşak'ta yapıldı

Türkiye Süpermoto ve Motomini ile Anlas MiniGP 110 şampiyonalarında ikinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı.



Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 50cc mini, 50cc, 65cc, 85cc, S3 Open, Anlas MiniGP 110 ve Motomini serilerinde yarışlar yapıldı.



Şampiyonalara katılan 49 sporcu, 1370 metre uzunluğundaki pistte podyum mücadelesi verdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da Anlas MiniGP 110 serisinde mücadele etti.



Tamamlanan yarışların ardından 50cc mini kategorisinde Rüzgar Ceyhan, 50cc'de Abdülhamid Bostanoğlu, 65cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85cc'de Alp Burak Albayrak, S3 Open kategorisinde Adem Işık birinci, Anlas MiniGP 110 serisinde Alparslan Davran birinci, Zayn Sofuoğlu da ikinci oldu.



Motomini 160 şampiyonasında ise Enes Çağan Çakır liderliği elde etti.



Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

