        Uşak Valisi Kartal Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti

        Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı boyunca kent genelindeki 835 denetim noktasında 5 bin 214 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Ankara-Uşak kara yolundaki Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Kartal, yürütülen çalışmalara ilişkin İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan bilgi aldı.

        Polis ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan Kartal, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Araçlardaki çocuklarla da sohbet eden Vali Kartal, onlara çeşitli oyuncuklar hediye etti.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartal, bayramların gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, sevginin, merhametin ve kardeşliğin hakim olduğu müstesna zamanlar olduğunu söyledi.

        Bayramın hüzne dönüşmemesi, hiçbir vatandaşın acı yaşamaması için Kurban Bayramı tatili boyunca tüm ekiplerin sahada görev yapacağını dile getiren Kartal, özellikle trafik yoğunluğu yaşanması beklenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

        Kent genelinde ekiplerin 835 denetim noktasında görev yapacağını ifade eden Kartal, "Kurban Bayramı tatili boyunca 1663 ekibimiz ve toplamda 5 bin 214 emniyet ve jandarma personelimiz görev yapacaktır. Ayrıca bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-300 Karayolu İzmir–Ankara istikameti ve bağlantı yollarında, Uşak ili sınırları içinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri yasaklanmıştır. Ancak yaş sebze meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi, posta ve süreli yayın gibi ürünleri taşıyan araçların, mümkün olması halinde alternatif güzergahları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla geçişlerine izin verilecektir." dedi.

        Kartal, trafiğe çıkacak tüm sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulundu, bayram boyunca görev yapacak tüm görevlilere de teşekkür etti.

        Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kartal, bayramın huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

