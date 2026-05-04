Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Uşak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, köyler ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.





Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.



Kar yağışıyla köylerdeki evlerin çatıları ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.



Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.



Karayolları 25. Şube Şefliğine bağlı 5 kar küreme tuzlama kamyonu ve 3 greyderle gece boyunca çalışma yürütüldü.



Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.



Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı.



