Uşak'ta 5,5 büyüklüğündeki depremin tatbikatı yapıldı

Uşak'ta 5,5 büyüklüğündeki bir deprem simüle edildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü İlyaslı köyü olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Atatürk, Cumhuriyet ve Karaaağaç mahallelerinde 3 binanın yıkıldığı ve enkazda kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki iki fabrikada yangın çıktığının bildirilmesi üzerine buralara da ekipler yönlendirildi.



Enkazda kalan vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak hastanelere sevk edildi.



Depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadırlar ve sağlık hizmetinin aksamaması için sahra hastanesi kuruldu.



Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl AFAD Müdürü Yasemin Bebek, tatbikatta gönüllülerin yer aldığı arama kurtarma derneklerinin de ekiplerle birlikte görev aldığını söyledi.



Bebek, tatbikatın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu tatbikatlarla eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz ve gideriyoruz. Uşak ilimiz birinci derecede deprem bölgesi değil. Çok ciddi manada bir tehlike arz etmiyor. Fakat il olarak olası Marmara depremi kapsamında Küçükçekmece ilçemizde görevlendirilmiş bulunmaktayız. Olası Marmara depreminde ilin tüm imkanlarıyla Küçükçekmece ilçesinde hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarında görev alacağız. Amacımız, bunlara hazırlıklı olmak." dedi.



