Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta 5,5 büyüklüğündeki depremin tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü İlyaslı köyü olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Atatürk, Cumhuriyet ve Karaaağaç mahallelerinde 3 binanın yıkıldığı ve enkazda kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki iki fabrikada yangın çıktığının bildirilmesi üzerine buralara da ekipler yönlendirildi.

        Enkazda kalan vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak hastanelere sevk edildi.

        Depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadırlar ve sağlık hizmetinin aksamaması için sahra hastanesi kuruldu.

        Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl AFAD Müdürü Yasemin Bebek, tatbikatta gönüllülerin yer aldığı arama kurtarma derneklerinin de ekiplerle birlikte görev aldığını söyledi.

        Bebek, tatbikatın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu tatbikatlarla eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz ve gideriyoruz. Uşak ilimiz birinci derecede deprem bölgesi değil. Çok ciddi manada bir tehlike arz etmiyor. Fakat il olarak olası Marmara depremi kapsamında Küçükçekmece ilçemizde görevlendirilmiş bulunmaktayız. Olası Marmara depreminde ilin tüm imkanlarıyla Küçükçekmece ilçesinde hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarında görev alacağız. Amacımız, bunlara hazırlıklı olmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

