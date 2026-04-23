        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen cirit sporcusunun organları 6 kişiye umut oldu

        Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen cirit sporcusunun organları 6 kişiye umut oldu

        Uşak'ta atlı cirit turnuvasında yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sporcunun bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek.

        Giriş: 23.04.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda yaşanan kaza sonucu ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 32 yaşındaki Volkan Gelmez'in dün beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Gelmez'in organlarını bağışlama kararı aldı.

        Yürütülen çalışma kapsamında Gelmez'den alınacak organların İzmir, Malatya ve Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

        Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı iki ambulans uçak, organların hızla ulaştırılması için sabah saatlerinde Uşak Havalimanı'na gönderildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından alınan Gelmez'in kalbi ve akciğeri ambulans uçakla Ankara'ya, karaciğeri yine ambulans uçakla Malatya'ya, ince bağırsağı ve böbrekleri ise kara yoluyla İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

        Kalfa Cirit Sahası'nda 18 Nisan'da gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu Volkan Gelmez'in bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpışmıştı. Olayda, Gelmez ağır yaralanmış, atı ise telef olmuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşkuyla kutlandı
        Uşşak Aşevinde MEB onaylı 'Maarif' modeli eğitimi
        DMD'li Ayaz: Baba, yürümeyi çok özledim
        Eşme Belediye Başkanvekili 27 Nisan'da belirlenecek
        Eşme Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Nisan'da yapılacak
        Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
