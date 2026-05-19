Uşak'ta çocukları eğitim ve sportif faaliyetlerle destekleyecek proje başlatıldı

Uşak'ta dezavantajlı çocukların çeşitli sportif faaliyetler, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesini amaçlayan proje başlatıldı.



Uşak Valiliği, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu ve Türk Spor Vakfı işbirliğinde yürütülecek "Spor Temelli Sosyal Uyum ve Suçun Önlenmesine Yönelik Rehabilitasyon Projesi" açılış töreni Uşak Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlendi.



Programda konuşan Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, organizasyonun başlangıcını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Dünya Fair Play Günü'nün kutlandığı günde yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı ve Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Sporun birleştirici gücüyle fair play anlayışının özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yaygınlaştırılması, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir toplumun oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Dünya Fair Play Günü etkinlikleriyle birlikte projenin ilk adımı atılmaktadır. 'Okuldan olimpiyatlara' anlayışıyla yürütülecek çalışmalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşması hedeflenmektedir." dedi.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz da organizasyonun tüm dünyaya örnek olacağını belirtti.



Konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.



Halk oyunları gösterisinin ardından başlayan spor karşılaşmalarının ilk atışı Uşak Valisi Serdar Kartal tarafından yapıldı.



Proje kapsamında 2 yıl süreyle dezavantajlı çocuklar için çeşitli sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, onlara psikososyal destek verilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması hedefleniyor.



