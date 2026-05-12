Uşak'ta Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Uşak'ta Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için katılımcılar Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.



Yürüyüşe katılanlar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.



Yürüyüşe katılanlar "Sevgi her engeli aşar", "Engel olma, farkında ol", "Tohum toprağa, engelli topluma emanettir", "Sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte", "Hayatı paylaşmak için engel yok" yazılı dövizler taşıdı.



Gazetecilere açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.



















