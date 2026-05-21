Uşak'ta sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, akaryakıt istasyonunu su bastı
Uşak'ta bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir akaryakıt istasyonunu su bastı.
Kent merkezinin bazı bölümlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle Uşak-Ulubey kara yolunda su birikintileri oluştu.
Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu ise su bastı.
Uşak Belediyesi ekipleri sağanağın etkili olduğu bölgelerde su tahliyesi için çalışma başlattı.
