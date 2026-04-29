        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta sahipsiz köpeğe işkence eden kişi tutuklandı

        Uşak'ta sahipsiz köpeğe işkence eden kişi tutuklandı

        Uşak'ta sahipsiz bir köpeğe demir sopayla vurarak işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Uşak'ta sahipsiz köpeğe işkence eden kişi tutuklandı

        Uşak'ta sahipsiz bir köpeğe demir sopayla vurarak işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Aşağı Karacahisar köyünde bir kişinin köpeğe demir sopayla vurduğu görüntülerin yer alması üzerine Uşak Valiliğince inceleme başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin F.U. olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan Uşak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce şüpheliye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

