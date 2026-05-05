Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Uşak'ta suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 18:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında 5 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri A.K, kardeşi İ.K. ve Z.T, B.Ö. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Örgüt üyelerinin, yağma, dolandırıcılık, şantaj, silah ticareti ve kasten yaralama gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

        - Olay

        Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mayıs'ta operasyon düzenlenmiş, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yazgı: "1300'ü aşkın halk kütüphanesini 39 milyon kullanıc...
        Bakan Yardımcısı Yazgı: "1300'ü aşkın halk kütüphanesini 39 milyon kullanıc...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı Uşak'ta kütüphane açılışında konuşt...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı Uşak'ta kütüphane açılışında konuşt...
        Uşak'ta çocukları eğitim ve sportif faaliyetlerle destekleyecek proje için...
        Uşak'ta çocukları eğitim ve sportif faaliyetlerle destekleyecek proje için...
        Banaz'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Banaz'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta araç ve yaya güvenliği için düzenleme çalışmaları sürüyor
        Uşak'ta araç ve yaya güvenliği için düzenleme çalışmaları sürüyor
        Uşak Çocuk Trafik Eğitim Parkı yenileniyor
        Uşak Çocuk Trafik Eğitim Parkı yenileniyor