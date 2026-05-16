Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde 13 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.05.2026 - 14:18
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri İ.T'yi durdurdu.
Ağzında 13 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
