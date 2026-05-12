Uşak'ta yol yapım çalışmasında tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işçi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde yol yapım çalışması sırasında tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan işçi yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yol yapım çalışması sırasında tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeleğen beldesinde L.A. (60) evinin önünde yol çalışması yürüten Yeleğen Belediyesi personeli M.A. (55) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda L.A, evinden getirdiği av tüfeğiyle M.A'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.