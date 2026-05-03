        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

        Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

        Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

