Uşak'taki 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Ankara-İzmir asfaltında Susuz köyü kavşağında A.K'nin kullandığı 26 ADS 666 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 64 AEF 565 plakalı otomobil çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan S.N.S, M.T.K, Ç.Y, F.T. ve E.S.Y. yaralandı.



Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan görgü tanıkları, başka bir aracın, iki araca makas atarak kazaya sebep olduğu ve kaçtığı iddiasında bulundu.

























