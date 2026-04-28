Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Uşak'ta toplandı

Zafer Kalkınma Ajansının yılın ikinci Yönetim Kurulu toplantısı Uşak'ta yapıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, toplantıda, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya'yı kapsayan geniş coğrafyanın ekonomik dinamiklerini, turizm potansiyelini ve birçok konuyu görüşeceklerini söyledi.



Toplantıda, geri dönüşüm ve yeşil dönüşüm vizyonunun da ele alınacağını ifade eden Işın, "Cam ve Plastik Geri Dönüşüm Araştırma Sonuçları, bölgemizin yeşil dönüşüm vizyonu için kritik bir çalışmadır. Atıkları bir çöp değil, sanayimiz için değerli bir ham madde ve enerji kaynağı olarak görmeliyiz. Bu araştırma, döngüsel ekonomi modeline geçişte tesislerimizin kapasite artışından yerel yönetimlerimizin stratejilerine kadar farklı alanlarda çeşitli öneriler sunacaktır." dedi.



Işın, 315 milyon lira bütçeli SoGreen Projesi kapsamında KOBİ'lere finansman desteği başlattıklarını sözlerine ekledi.



Işın'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.



Toplantıya, Uşak Valisi Serdar Kartal, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, il genel meclisi ile ticaret ve sanayi odası başkanları katıldı.

