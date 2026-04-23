        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla renklendi

        Van'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Yılın her döneminde farklı manzarasıyla insanları cezbeden Akdamar Adası, bugünlerde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliği ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

        Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

        İzmir'den arkadaşlarıyla kente gelen Sibel Dinç, AA muhabirine, Akdamar Adası'nı çok beğendiğini söyledi.

        Beklediğinden daha güzel bir manzara ile karşılaştığını belirten Dinç, şunları kaydetti:

        "Van'a ilk kez geldim. Adanın çok hoş bir havası var. Ada, kilisesi, badem ağaçları ve tavşanları ile muhteşem bir yer. Çok hoşuma gitti. Bir tarafta kar, bir tarafta göl ve bir tarafta badem çiçekleri. İnsanların gelip görmeleri lazım."

        Her yıl nisan ayında adayı ziyaret etmek için Hakkari'den geldiğini aktaran Esra Özdemir ise "Adanın doğası bizi büyülüyor. Adaya gelmek isteyenler nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında gelebilirler. Badem çiçekleri bu mevsimde açıyor." dedi.

        Fotoğraf sanatçısı Mürgan Bayramoğlu da kenti ve adayı beğendiğini dile getirerek, "Adanın her köşesi muhteşem. Her yıl Avrupa'nın bir şehrinde fotoğraf sergisi açıyoruz. Buraları da göstereceğiz." diye konuştu.

        20 kişilik ekiple adaya gelen Emine Tosun, "Burayı çok beğendik. Açıkçası hiç böyle bir yer olacağını düşünmüyordum. Çiçek açan ağaçlar, martılar, kilisenin güzelliği farklı bir ambiyans olmuş ve bizi gerçekten kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki günlerde buraya daha sık turlar düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Benzer Haberler

        Van'da 'Her Gebeye Bir Ebe' dönemi: 6 bin anne adayına ulaşıldı Van'da 'Her...
        Van semalarında görsel şölen
        Van'da trafik kazası: 5 yaralı
        Çığ altında kalan su şebekesi devre dışı kaldı; 400 metre boru döşenerek ye...
        Van'da girişimcilik zirvesi düzenlendi
        Çatak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yak...
