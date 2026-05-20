Artos Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar yaşanıyor
Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi karla kaplıyken, eteklerinde bahar yaşanıyor.
Giriş: 20.05.2026 - 09:38 Güncelleme:
Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi karla kaplıyken, eteklerinde bahar yaşanıyor.
İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor.
Zirvesi karla kaplı 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın etekleri farklı tonlarda çiçeklerle bezendi.
Ovaya yayılan rengarenk çiçekler ile karlı dağ, bölgeyi ziyaret edenlere iki mevsimi bir arada yaşatıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri