Baharda ev ve ahırların kara gömüldüğü Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın boşaltılan tek katlı yapıların karla kaplandığı mahallelere ulaşımı sağlamak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü kentteki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde mayıs ayının ilk günlerinde kışı aratmayan görüntüler yaşandı.

        Erciş ilçesine bağlı Yalındam ve Doluca mahallelerinde yaşayan ve kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerini boşaltarak ilçe merkezine yerleşen vatandaşlar, havanın ısınmasıyla yeniden mahallelerine dönmek istedi.

        Yüksek rakımdaki mahallelerinin yolu kardan kapalı olduğu için evlerine gidemeyen vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekibi, yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu zorlu çalışma sonucu açarak Doluca Mahallesi'ne ulaşımı sağladı.

        Tek katlı ev ve ahırların halen karla kaplı olduğu bölgede çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekibi, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Yalındam Mahallesi'nin yolunu da kısa sürede açmayı planlıyor.

        - "Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz"

        Doluca Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktepe, AA muhabirine, bu yıl kış aylarının soğuk ve bol kar yağışlı geçtiğini söyledi.

        Kışın boşalttıkları mahalle yollarında kar örtüsünün daha erimediğini belirten Aktepe, şunları kaydetti:

        "Şu an metrelerce kar var. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Erciş şantiye şefliği de bizi hiç yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ekipler yaklaşık 4 gündür yol açma çalışması yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda köyümüze tamamen ulaşım sağlanacak. Vatandaşlarımız hayvanlarını getirip otlatacak. Bu nedenle çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanıyor. Her yerde çiçekler açmış, ağaçlar meyve vermeye hazırlanıyor. Biz ise halen kar altındayız. Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz."

        Yalındam Mahallesi Muhtarı Aydın Ataş ise "Kışın yoğun kar nedeniyle Erciş'e gidiyoruz. Evlerimizi boşaltıyoruz. Baharda ise yaylalarımıza dönüyoruz. Yolumuzun açılmasını bekliyoruz. Ülkenin birçok yerinde ağaçlar çiçek açmışken biz burada karla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Benzer Haberler

        Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
        Van'ın İran sınırında 3 metreyi aşan karla mücadele
        İran sınırında 3 metreyi aşan karda yol açma çalışması
        Van'da tarih ve dolunay manzarası mest etti
        Van'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitingin...
