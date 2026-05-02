Bakan Yumaklı, AK Parti Van İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de bizimdir. Yani hepimizindir. Buna karşı söylem geliştiren kimler olursa onların karşısında hep beraber dimdik duracağız." dedi.



Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Van İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Yumaklı, AK Parti'nin istişare kültürünün en önemli özelliklerini gösteren bir parti olduğunu söyledi.



Yumaklı, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, istiklaline ve istikbaline Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Van'da da en güçlü desteğin verildiğini belirterek, bu ülkenin kaderini değiştirmiş bir partinin mensupları olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



AK Parti'nin en önemli özelliklerinden birinin devletle milletin arasındaki bariyeri kaldırması olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:



"Bugün itibarıyla sadece bizler değil, bu millete hizmet etmekle görevli hangi kademede olursa olsun, bakanından genel müdürüne, valisinden diğer kamu görevlilerine kadar herkesin milletle arasındaki bariyeri kaldırmış olduk. Ellerine en ufak bir fırsat geçtiğinde aynı bariyerleri, aynı duvarları örmekten hiçbir zaman için çekinmeyecek olanlar, maalesef bunu bu şekilde ifade edemedikleri için aslında AK Parti üzerinden millete parmak sallamaya devam ediyor. Bunun için algı yönetimi çalışmalarına devam ediyorlar. İktidar krizi oluşturmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Milletimizin ferasetini ve sağduyusunu hiçbir zaman için kabul etmediklerinden, bunu hesap dışı bıraktıklarından dolayı da her seferinde son 23 senede bu milletin kendisine hizmet edecek olan partiye oy vermesini de bir türlü anlayabilmiş, hazmedebilmiş de değiller."



- "Güçlü ve büyük Türkiye hedefini her halükarda yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz"



İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın demeden bir milletin herkesin gözü önünde soykırıma uğradığına dikkati çeken Yumaklı, dünyada bu soykırıma sadece Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dur" dediğini belirtti.



Yumaklı, küresel çalkantıların, milletin görev verdiği, liyakatine güvendiği AK Parti kadroları sayesinde minimum hasarla atlatıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"AK Parti'de liyakat var ama bütün bunların hepsinin toplandığı bir cümle var. Onu da yine Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' İşte Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak hepimizin şiarı da görevi de budur çünkü AK Parti kökü, mazide bir ati olma ülküsündedir. AK Parti'nin iktidarları olarak 23 yılı aşan süredir güçlü ve büyük Türkiye hedefini her halükarda yerine getirmek, bu hedefe ulaşmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz."



Gelecek nesillerin de bu memlekette hür bir şekilde yaşamasının temel noktasının ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Yumaklı, "Hiç kimse Türkiye'yi bir takım emperyalist güçlerinin keyfine ve çıkar hedeflerine amade bir ülke haline getirmeye kalkışmamalıdır çünkü önünde dağ gibi duran bir AK Parti teşkilatı vardır. Buna ne içeriden ne de dışarıdan hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.



- "Ülkemizin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de bizimdir"



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oluşturmuş olduğu milli mutabakatı tahrip edecek olan hadiseleri devletin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın hassas bir şekilde takip ettiğini mutlaka bilmeniz gerekir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si ile bu ülkenin insanları bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yetişmiş, bu toprağın suyundan içmiş, havasını teneffüs etmiş herkes bu ülkenin onurlu ve birinci sınıf vatandaşıdır. Sahip olduğu eşit haklar vardır. Hiç kimsenin de kimseye bir üstünlüğü yoktur. 23 senedir başta Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Bizler de her platformda ifade etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de bizimdir. Yani hepimizindir. Buna karşı söylem geliştiren kimler olursa onların karşısında hep beraber dimdik duracağız."



Yumaklı, AK Parti olarak 86 milyonun birliği, beraberliği ve kardeşliği için çalışmaya devam edeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun vizyonunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.



Güçlü Türkiye'yi oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, savunma sanayi, eğitim, sağlık, adalet ve diğer tüm konularda ülkenin güzel insanlarına en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.



Van'ın büyükbaş hayvancılıkla ilgili potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projelerinin olduğunu anlatan Yumaklı, "Hamdolsun Van bunu gerçekleştirdi. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye'de mera varlığında birinci olan bu şehir, küçükbaş hayvan varlığında birinci olan bu şehir aslında mevcudun iki katı kadar üretim yapma kabiliyetine ve kapasitesine sahip. İşte biz bunu gerçekleştireceğiz. Van'ın çok kıymetli, çok çalışkan, çok değerli halkına yatırımlarımızla katkıda bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Yumaklı, Van'da 7 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi ve diğer yatırımlarla yaklaşık 400 bin dekarlık araziyi sulamaya açtıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, uzun yıllardır beklenen Çaldıran Çubuklu Barajı'nda da inşaat çalışmalarına başladıklarını ifade etti.



AK Parti saflarında Türkiye'nin istiklali ve istikbalini inşa etmeyi onur olarak gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "Aynı zamanda bunun bir sorumluluk olduğunu, bir dava meselesi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu anlayışta öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan ve sizler gibi bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğumu tekrar ifade ediyorum." dedi.



- "Van'a 120 milyar liraya yakın bir yatırım gerçekleştiriyoruz"



AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Van'ın küçükbaş hayvancılıkta ülkede ilk sıralarda, büyükbaş hayvancılıkta da önemli bir konumda olduğunu anlattı.



Kenti hayvancılıkta daha iyi bir konuma getirmek istediklerini belirten Türkmenoğlu, "Son 2,5 yılda Van'a Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde kıymetli bakanlarımızın da destekleriyle 120 milyar liraya yakın bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta, eğitimde, sanayide, tarımda, ulaşımda her alanda yatırımlar var." diye konuştu.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise çok önemli bir hareketin içinde bulunmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu hareketin başında çok önemli bir dünya lideri var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yaptığımız için şükretmeliyiz. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyecek cesareti ortaya koyan lider var." ifadelerini kullandı.



AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, bir gönül ve dava partisinin mensubu olduklarını ifade etti.



Programa AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve partililer katıldı.

