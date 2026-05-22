Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Çocuk yaşta yuttuğu sahne tozu tiyatronun müdürü yaptı

        Çocuk yaşta yuttuğu sahne tozu tiyatronun müdürü yaptı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 16 yaşındayken kentte ilk kez düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliklerinde sahnelenen oyunda görev alan Özgür Titiz, şimdi Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak yeni yetenekler yetiştirmek için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk yaşta yuttuğu sahne tozu tiyatronun müdürü yaptı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 16 yaşındayken kentte ilk kez düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliklerinde sahnelenen oyunda görev alan Özgür Titiz, şimdi Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak yeni yetenekler yetiştirmek için çaba gösteriyor.

        Çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmek, kültür ve sanatla buluşmalarını sağlamak amacıyla Van Devlet Tiyatrosunca 2000 yılında başlatılan ve bu yıl 23'üncüsü organize edilen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri ile her yıl çok sayıda çocuk ve genç kültür sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor.

        Bu isimlerden biri olan Özgür Titiz de 2000 yılında henüz 16 yaşındayken kentte düzenlenen şenliklere katılarak ilk kez tiyatro oyununda sahne aldı.

        O günden sonra tiyatroya ilgi duymaya başlayan 42 yaşındaki Titiz, zamanla tiyatro sevgisini mesleğe dönüştürdü.

        Liseden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünü bitiren Titiz, 2010'da Van Devlet Tiyatrosu kadrosunda sanatçı olarak görev almaya başladı.

        Sahne arkasından oyunculuğa, çocuk oyunlarından turnelere kadar birçok projede yer alan Titiz, uzun yıllar süren çalışmalarının ardından geçen yıl Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak atandı.

        Bu yıl düzenlenen 23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri'nde organizasyon sürecini yöneten Titiz, yıllar önce ilk kez tanıştığı sahnede şimdi çocukları sanatla buluşturuyor.

        - "Sonunda hayalim gerçek oldu"

        Titiz, AA muhabirine, 2000 yılında birincisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri sayesinde tiyatroyla tanıştığını söyledi.

        Gençlik yıllarında hep tiyatroyla ilgilendiğini belirten Titiz, "Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketimize döndüm. Van'da çalışmaya başladım. 2010'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sınav açtı ve o sınavda başarı gösterince Van'a görevlendirildim. 2010'dan bu yana Van'da görev yapmaktayım." diye konuştu.

        Şenliğe katıldıktan sonra hayallerinin peşinden koştuğunu anlatan Titiz, şunları kaydetti:

        "Devlet Tiyatrosu, bir çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürme kapısı oldu benim için. Ben ilk oyunu izlediğim zaman 'bu dünyaya dahil olabilecek miyim?' düşüncesiyle hareket ettim. Daha sonra hayallerimin peşinden koştum. Hayal ettiklerimizin peşinde emek harcamamız gerektiğine inanıyorum. Ben de bu hayalin peşinde çok emek harcadım. Sonunda hayalim gerçek oldu. Şimdiki çocukları daha şanslı görüyorum çünkü biz 16 yaşındayken tiyatro ile tanıştık. Van'daki çocuklarımız 3, 4 yaşında tiyatro oyununu izleme şansına sahip oluyorlar. Bu heyecan devam ettikçe şenlik hiç bitmeyecek."

        23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği proje koordinatörü Edip Kamacı ise lise arkadaşı Titiz ile birlikte şenlik sayesinde tiyatroyla tanıştıklarını anlattı.

        Kamacı, "Özgür ile birlikte şenlikte açılış oyununu oynadık. Turgut Özakman'ın, 'Ah Şu Gençler' oyunuydu. İlerleyen yıllarda şenliğe yine katıldık. Liseyi bitirdikten sonra devlet tiyatrosunda yardımcı oyuncu olarak görev almaya başladık. Yıllar sonra devlet tiyatrosu sınavlarını kazandıktan sonra birlikte Van'a geri döndük. Bu yıl da şenliğimizin 23'üncüsünü düzenliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Van'da bıçak bileme ustalarının yoğun bayram mesaisi Vanlı bıçak bileme ust...
        Van'da bıçak bileme ustalarının yoğun bayram mesaisi Vanlı bıçak bileme ust...
        Kar ve sis ve yüksek rakım durduramadı: Bahçesaray yolu için ekipler seferb...
        Kar ve sis ve yüksek rakım durduramadı: Bahçesaray yolu için ekipler seferb...
        Hakkari'de 16 yıl önceki patlamada annesini kaybeden Sude Naz'ın hedefi tıp...
        Hakkari'de 16 yıl önceki patlamada annesini kaybeden Sude Naz'ın hedefi tıp...
        Bahçesaray yolunda gece mesaisi
        Bahçesaray yolunda gece mesaisi
        Van'da trafik kazası: 2 yaralı
        Van'da trafik kazası: 2 yaralı
        Gürpınar'da mayıs ayında kar sürprizi
        Gürpınar'da mayıs ayında kar sürprizi