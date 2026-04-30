        Emniyetin "havadaki gözleri" güvenliğin tesisinde etkin görev yapıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Havacılık Şubesinde görevli pilotlar, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalara insanlı ve insansız hava araçlarıyla havadan destek veriyor.

        Giriş: 30.04.2026 - 11:12
        Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı 8 filo arasında yer alan Van'daki Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli 6 pilot, 2 helikopterle sorumluluk bölgelerinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

        Zorlu eğitimlerden geçerek görevlerini icra eden pilotlar, kentin güvenliğini sağlamak için yapılan uygulama ve operasyonlara havadan destek veriyor, doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşuyor.

        Rutin olarak yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında da aktif rol oynayan pilotlar, gelişmiş kamera sistemleriyle donatılan hava araçlarıyla ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.

        Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak sınırlarında da görev yapan güvenlik güçlerinin en büyük destekçileri olan pilotlar, bünyelerindeki İHA’lar ile Bayraktar TB2 tipi SİHA’ları terörle mücadelenin yanı sıra istihbarat, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi, trafik denetimleri, yangınlara müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak kullanıyor.

        Hava araçlarının bakımını aksatmayan, her an göreve hazır olan pilotlar, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde de yardıma ihtiyacı olan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

        Sorumluluk alanları olan bölgelerde suçlulara göz açtırmayan hava ekibi, bölgenin kontrol altında tutulması ve güvenliğin sağlanması konusunda en etkili unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

        - "Her alanda vatandaşımızın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz"

        Pilot Başkomiser Ali Çakır, AA muhabirine, gökyüzündeki görevlerini büyük bir disiplin ve aidiyetle sürdürdüklerini söyledi.

        Geniş bir envantere sahip olduklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Envanterimizde bulunan helikopterlerimiz, uçaklarımız, İHA ve SİHA platformlarımızla terörle mücadeleden istihbarata, narkotik operasyonlarından asayiş ve trafik denetlemelerine kadar geniş bir operasyonel alanda Türk Polis Teşkilatının gökyüzündeki sarsılmaz gücü olmaya devam etmekteyiz. Farklı birimlerimizden gelen tüm uçuş operasyonu taleplerini Havacılık Daire Başkanlığımız ile tam koordinasyon içerisinde karşılamaktayız."

        Devletin gökyüzündeki gözü olduklarını ifade eden Çakır, "Van Havacılık Şube Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz yüksek teknolojik altyapı ve yetkin personel kabiliyetiyle hava operasyonlarının sağladığı 'kuvvet çarpanı' etkisini sahaya yansıtıyoruz. Devletimizin gökyüzündeki gözü olarak, karadan ulaşılması güç olan en sarp noktalara dahi erişim sağlıyor, zorlu arazi ve hava koşullarında dahi sorumluluk alanımızdaki tüm illere müdahale edebilecek mutlak bir kabiliyet sergiliyoruz." diye konuştu.

        Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını her daim sürdürdüklerini anlatan Çakır, uçuş emniyetinin kendileri için tercih değil operasyonel bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

        İhtiyaç duyulan her alanda göreve hazır olduklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

        "Havadan elde ettiğimiz anlık görüntüleri sahadaki birimlerimize saniyeler içerisinde aktararak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tesis ederken, yerdeki ekiplerimize gelebilecek olası tehditleri henüz oluşmadan bertaraf ediyor, böylece operasyonel başarıyı mutlak kılıyoruz. Toplumsal asayişin sağlanmasından suçla mücadeleye, deprem, yangın ve arama kurtarma operasyonlarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşımızın yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı Havacılık personeli olarak yüksek teknoloji, sarsılmaz bir disiplin ve görev bilinciyle yerdeki ve gökteki emniyet için 7 gün 24 saat milletimizin hizmetindeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Benzer Haberler

        Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi (2)
        Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi (2)
        Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi
        Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi
        Köpeklerin saldırısında ölen çocuk toprağa verildi
        Köpeklerin saldırısında ölen çocuk toprağa verildi
        Ahıra girmeye çalışan kurdu kangallar telef etti
        Ahıra girmeye çalışan kurdu kangallar telef etti
        Van'da köpek saldırısında yaralanan çocuk, yaşadıklarını anlattı:
        Van'da köpek saldırısında yaralanan çocuk, yaşadıklarını anlattı:
        Van'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
        Van'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı