        Engelli üniversite öğrencileri farkındalık çalışmalarıyla "engelsiz yaşam"a dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitim gören engelli öğrenciler, kentte düzenlenen fuar, festival, konser ve şenlik gibi yoğun katılımlı etkinliklerde açtıkları stantlarda hem yaptıkları ürünleri sergileyip hem de bilgilendirme faaliyetleri yürüterek "engelsiz yaşam"a dikkati çekiyor.


        Ders dışındaki zamanlarını Van YYÜ bünyesindeki Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde geçiren lisans ve ön lisans öğrencileri, burada düzenlenen kurslarla hem sınavlara hazırlanıyor hem de etkinliklerle sosyal yönlerini geliştirme imkanı buluyor.

        Haftanın belirli günlerinde kurslara katılan öğrenciler, 12 uzman eğitmen eşliğinde İngilizce, işaret dili, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, resim, boyama ve el sanatları alanlarında eğitim alıyor.


        Öğrenciler, hazırladıkları ürünleri de kentte düzenlenen fuar, konser, festival ve şenliklerde açtıkları stantlarda sergileyerek hem çalışmalarını tanıtıyor hem de engellilerin sosyal yaşama katılımlarını artırmak için farkındalık oluşturuyor.

        Yılbaşından bu yana kentte düzenlenen 20 etkinlikte stant açan öğrenciler, binlerce kişiye ulaşarak engelli bireylerin başarı hikayelerini paylaştı, sosyal yaşamdaki yerlerine dikkati çekme fırsatı buldu.

        - "Toplumda önemli bir farkındalık oluşuyor"

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Mengi, AA muhabirine, üniversitede görme, işitme, ortopedik, ruhsal ve duygusal engellerin yanı sıra otizm spektrum bozukluğu ve hafif düzeyde engeli bulunan toplam 63 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Bu öğrencilerin resim, müzik, beden eğitimi, diş hekimliği, ilahiyat ile iktisadi ve idari bilimler gibi farklı fakülte ve yüksekokullarda eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Mengi, her yıl öğrencilerle 20'den fazla sosyal ve kültürel etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

        Resim sergileri, müzik dinletileri, tiyatro ve şiir dinletileri gibi birçok sanatsal faaliyetin yanı sıra ulusal ve uluslararası fuar ve etkinliklerde de öğrencilerin yer aldığını anlatan Mengi, şunları kaydetti:

        "Buradaki temel amacımız, engelli bireyleri toplumsal yaşamın her alanına dahil etmek ve sosyal hayata kazandırmak. Öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden aktif bireyler olmaları için toplumla bütünleşmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin engelli birimi, öğrencilerimizle birçok etkinliğe imza atıyor. Öğrencilerimizin fuarlarda yer alması, toplumla bütünleşmeleri açısından çok değerli oluyor. Toplumdaki diğer bireyler de öğrencilerimizin neler başarabildiğine yakından tanıklık ediyor. Bazı öğrencilerimiz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nde çok güzel performanslar sergiliyor, farklı enstrümanlar çalabiliyor. İnsanlar onların başarılarını gördükçe bakış açıları değişiyor ve toplumda önemli bir farkındalık oluşuyor. Öğrencilerimiz mutlu oluyor. Kendilerini ifade edebildikleri ve başarılarını sergileyebildikleri alanlarda yüzlerindeki mutluluğa ve gözlerindeki heyecana yakından tanık oluyoruz. Bir şey başarmak insanı mutlu ediyor. Öğrencilerimizin bu başarılarla kendilerini daha iyi hissetmeleri bizi de sevindiriyor."

        - "Etkinlikler sayesinde sosyalleşiyoruz"

        Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Biliş, hedefinin spor spikerliği yapmak olduğunu ifade etti.

        Fuarlarda ve etkinliklerde yer almanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu, aynı zamanda sosyalleşme açısından avantaj sağladığını dile getiren Biliş, "Etkinliklerin daha sık yapılmasını istiyoruz çünkü çoğu zaman evde kapalı kalabiliyoruz. Etkinlikler sayesinde sosyalleşiyor, yeni insanlarla tanışıyor ve motivasyon kazanıyoruz." dedi.

        Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Şefik Taşkeser de kentte düzenlenen etkinliklerde stant açıp eserlerini sergilemenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

        Taşkeser, "Etkinliklerimiz kapsamında geziler oluyor. Okullar ve çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine gidiyoruz, orada çocukların yüzlerini boyuyoruz. Biz de mutlu oluyoruz, çocuklar da mutlu oluyor." diye konuştu.

        Engelli bireylerden Mevlide Gücer, özel gereksinimli arkadaşlarının hazırladığı ürünleri fuarlarda sergilediklerini anlatarak, "Ziyaretçilerin ürünlerimize ilgisi oldukça fazla. Büyük emek verilmiş çalışmalarımız var. Etkinliklerde portre resimler, el işi ürünler ve çizimler gibi birbirinden farklı eserler sergiliyoruz. Bu tür etkinliklerin engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına katkı sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

