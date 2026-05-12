Erciş'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.





Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çalışmalar ilgi gördü.





Okulun müdür yardımcısı Mehmet Akif Çelebi, fuarda geri dönüşümün önemine vurgu yaptıklarını söyledi.





Ürünlerin beğenildiğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:





"Okulumuzun metal, mobilya, bilgisayar teknolojiler, motorlu araçlar ve bilişim bölümlerindeki öğrenciler geri dönüşüm malzemelerini atölyelerinde makinelerde işleyip yeni ürünler elde ettiler. Yaklaşık 1 ton atıktan inci kefali yaptılar. Bunları TÜBİTAK sergimizde sergiliyoruz. Çok beğenildi. Bunun yanında süs eşyaları, uçak, gemi gibi ürünleri de hurda malzemelerden ürettiler."

