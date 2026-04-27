Göçmen kuşlar Van'daki sulak alanlara gelmeye başladı

Van'ın Erciş ilçesindeki sulak alanlar, ilkbaharla birlikte göçmen kuşları ağırlamaya başladı. Van Gölü kıyıları ve sulak alanlar, havaların ısınmasıyla farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölağzı Mahallesi'nden geçen dere de son günlerde gelen balıkçıl kuşlar ve şahinlerle canlandı. Kuşlar su kenarındaki ağaç dallarında ve kıyıda görüntülendi.

