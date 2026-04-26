        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

        GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğun bulunması için yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 19:09 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğun bulunması için yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

        Yufkalı köyü Korgan mezrasında yaşayan Osman Taş, dengesini kaybederek düştüğü derede kayboldu.

        Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, Belediye, 112 Acil Sağlık, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, Jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi.

        Dalgıçların ve yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, derede ve çevresindeki noktalarda detaylı arama yaptı.

        Arama çalışmalarını koordine eden İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı, alanda incelemelerde bulundu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Van'da eşsiz manzara: Gökyüzündeki insan silüeti gölle bütünleşti
        Van'da eşsiz manzara: Gökyüzündeki insan silüeti gölle bütünleşti
        Van'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi
        Van'da savat sanatının yaşatılması için işbirliği protokolü imzalandı
        Van'da savat sanatının yaşatılması için işbirliği protokolü imzalandı
        Bahçesaray'da mahalle yoluna inen heyelan kamerada
        Bahçesaray'da mahalle yoluna inen heyelan kamerada
        Van'da 2 farklı sazlık alanda yangın çıktı İtfaiye aracı bataklık alana gir...
        Van'da 2 farklı sazlık alanda yangın çıktı İtfaiye aracı bataklık alana gir...
        Bahçesaray'da mahalle yolunda heyelan
        Bahçesaray'da mahalle yolunda heyelan