        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçının ardından

        İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a 3-1 yenilen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, ligdeki hedeflerini tutturduklarını belirtti.

        Giriş: 25.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, İstanbulspor'un maça daha iyi hazırlandığını ve galibiyeti daha çok istediğini ifade etti.

        Vanspor'un ligden düşme korkusu yaşamadığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Vanspor rahatlıkla ligde kaldı, önümüzdeki seneyi artık büyük bir dinginlikle planlayabilir. İstanbulspor oyuncuları maçı daha fazla düşünüyorlardı ve daha enerjiktiler. Sahanın içine bakarsanız maçı kazanabilirdik ama genel anlamda da çok kazanmayı hak eden bir oyun oynamadık. Ligin sonlarında böyle maçlar olur. Keşke geçen haftaki ciddiyeti ortaya koyabilseydik. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Hakem de maçı harika yönetti. Hakemi tebrik ediyorum."




        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise "Son haftalarda zor maçlara çıktık. Vanspor deplasmanı bizim için değerli 3 puan oldu. Son haftamız içeride, Adana Demirspor'la oynayıp oradan 3 puan alıp inşallah istediğimiz sıralamada ligi kapatacağız. Vanspor'a da bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
