        Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar binlerce koyuna ev sahipliği yapıyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU/NECMETTİN KARACA - Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da besiciler hayvanlarını kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralara çıkarmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer alan kentte, uzun ve yağışlı geçen kışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla kar örtüsü kalktı, meralar yeşerdi.

        Yılın 5 ayında koyunlarını ağıllarda beslemek zorunda kalan besiciler, uzun bir aranın ardından hayvanlarını meralara çıkardı.

        Besiciler, yağışların etkisiyle su kaynakları ve akarsuların debisinin yükseldiği meralarda hayvanlarını otlatıyor.

        Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Başkale ilçesinde de menderesleriyle bilinen Yavuzlar Mahallesi kırsalındaki mera, yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Sürüler, yeşile bürünen meradaki mendereslerin etrafında otlatılıyor.

        - "Meralarımız sürülerle doldu"

        Hayvan sahiplerinden Tunç Alkan, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla doğanın canlandığını, otlakların yeşerdiğini söyledi.

        Gün boyunca mendereslerin etrafında koyunlarını otlattığını anlatan Alkan, şunları kaydetti:

        "Dağlarımızdaki kar daha erimedi ama meralardaki kar eridi. Koyunlarımızı sabah mendereslerin olduğu yere getiriyoruz. Mendereslerimiz daha da güzelleşecek. Otlarımız daha da bir verimli olacak. Buraların görüntüsü daha da güzel olacak. Burada 10 bine yakın koyun var. Hava ısınınca herkes koyunlarını bu meraya çıkarıyor. Menderesler de ilgi çekiyor."

        Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Şaban Yeşilkaya da "Bu merayı birkaç mahalle kullanıyor. İçindeki menderesler de 5 kilometre uzuyor. Her sabah buraya geliyoruz. Hayvanlarımızı akşam saatlerine kadar otlatıyoruz. Burada birçok sürü var. Hava, su, mera çok güzel." dedi.

        Bu sene kışın hem yağışlı hem de soğuk geçtiğini ifade eden çoban Azat Aytekin ise "Meralarımız sürülerle doldu. Herkes merada hayvan otlatıyor. 10 Mayıs'a kadar meraları kullanacağız sonra da yaylalara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi Muhtarı Şerafettin Tuğal da bu yıl bol yağış alan bölgedeki otlakların verimli olacağını dile getirdi.

        Tuğal, "Kuruyan derelerimiz bu yıl yeniden aktı. Bol yağışlı bir yıl oldu. Her yerden su akıyor. Doğa yemyeşil. Havanın ısınmasıyla da çiftçilerimiz hayvanlarını otlaklara çıkardı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Van Gölü Havzası'nda yağış bereketi: Etkisi 2027 yılına kadar sürecek
        Van Gölü Havzası'nda yağış bereketi: Etkisi 2027 yılına kadar sürecek
        Van'da kaçak avlanan 100 kilo canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı
        Van'da kaçak avlanan 100 kilo canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı
        Van'da açılacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla bu...
        Van'da açılacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla bu...
        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için geri sayım başladı
        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için geri sayım başladı
        Tuşba'da odunluk yangını
        Tuşba'da odunluk yangını
        Van TSO'da "Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
        Van TSO'da "Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi