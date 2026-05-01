Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar binlerce koyuna ev sahipliği yapıyor

YILMAZ KAZANDİOĞLU/NECMETTİN KARACA - Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da besiciler hayvanlarını kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralara çıkarmaya başladı.





Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer alan kentte, uzun ve yağışlı geçen kışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla kar örtüsü kalktı, meralar yeşerdi.



Yılın 5 ayında koyunlarını ağıllarda beslemek zorunda kalan besiciler, uzun bir aranın ardından hayvanlarını meralara çıkardı.



Besiciler, yağışların etkisiyle su kaynakları ve akarsuların debisinin yükseldiği meralarda hayvanlarını otlatıyor.



Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Başkale ilçesinde de menderesleriyle bilinen Yavuzlar Mahallesi kırsalındaki mera, yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.



Sürüler, yeşile bürünen meradaki mendereslerin etrafında otlatılıyor.



- "Meralarımız sürülerle doldu"



Hayvan sahiplerinden Tunç Alkan, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla doğanın canlandığını, otlakların yeşerdiğini söyledi.



Gün boyunca mendereslerin etrafında koyunlarını otlattığını anlatan Alkan, şunları kaydetti:



"Dağlarımızdaki kar daha erimedi ama meralardaki kar eridi. Koyunlarımızı sabah mendereslerin olduğu yere getiriyoruz. Mendereslerimiz daha da güzelleşecek. Otlarımız daha da bir verimli olacak. Buraların görüntüsü daha da güzel olacak. Burada 10 bine yakın koyun var. Hava ısınınca herkes koyunlarını bu meraya çıkarıyor. Menderesler de ilgi çekiyor."



Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Şaban Yeşilkaya da "Bu merayı birkaç mahalle kullanıyor. İçindeki menderesler de 5 kilometre uzuyor. Her sabah buraya geliyoruz. Hayvanlarımızı akşam saatlerine kadar otlatıyoruz. Burada birçok sürü var. Hava, su, mera çok güzel." dedi.



Bu sene kışın hem yağışlı hem de soğuk geçtiğini ifade eden çoban Azat Aytekin ise "Meralarımız sürülerle doldu. Herkes merada hayvan otlatıyor. 10 Mayıs'a kadar meraları kullanacağız sonra da yaylalara çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi Muhtarı Şerafettin Tuğal da bu yıl bol yağış alan bölgedeki otlakların verimli olacağını dile getirdi.



Tuğal, "Kuruyan derelerimiz bu yıl yeniden aktı. Bol yağışlı bir yıl oldu. Her yerden su akıyor. Doğa yemyeşil. Havanın ısınmasıyla da çiftçilerimiz hayvanlarını otlaklara çıkardı." diye konuştu.

