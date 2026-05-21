Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Kırsal mahalledeki okulda kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarışıyor

        Kırsal mahalledeki okulda kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarışıyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Hoşab Mahallesi'nde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri tarafından kurulan parkurda kıyasıya yarışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırsal mahalledeki okulda kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarışıyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Hoşab Mahallesi'nde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri tarafından kurulan parkurda kıyasıya yarışıyor.

        Kırsal Hoşab Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, park ve eğlence imkanı bulunmayan öğrencileri için oyun oynayabilecekleri bir parkur oluşturdu.

        Okul bahçesinde şerit bandı ve flamalarla etrafı süslenen parkurda iki takım halinde yarışan öğrenciler, su doldurdukları kovalarla çubuklu engelleri aşarak parkura başladı.

        Zaman zaman düşmelerine, parkurda zorlanmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen öğrencilere mahalle sakinleri ve diğer çocuklar da alkışlarla destek verdi.

        Yaklaşık 100 metrelik parkurda müzik eşliğinde tahta engeller, lastikler ve rampalarını geçerek basketbol ve dart atışlarını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler gönüllerince eğlendi.

        Birinci olan öğrencilere hediyelerin verildiği etkinlikte halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

        Her hafta belli periyotlarla düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

        - "Öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi"

        Okul Müdürü Eşref Aydın, AA muhabirine, bilgi ve becerinin yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel yönde kendini geliştirecek ve ülkeye faydalı olabilecek insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Eğitim öğretimin sadece defter ve kitaptan ibaret olmadığının belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Çocukların kültürel, bilimsel, sportif, sanatsal, insani, sosyal sorumluluk, paylaşımcı yönden kendilerini geliştirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız tatlı rekabet güdüsünü çocuklara aşılayarak onların bu tatlı rekabetle hem kendilerini geliştirmelerini sağlamak hem de kinestetik enerjilerini harcayabilmeleri bir ortam hazırlamaktı."

        Beden eğitimi öğretmeni Emrullah Aktaş da "Öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk görülmeye değerdi. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikleri daha kapsamlı bir hale getirip çocuklarımıza en güzel şeyleri yaşatmaya gayret göstereceğiz. Gerçekten sporun burada birleştirici gücünü gördük. Ailelerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz birlik beraberlik içinde çok güzel bir etkinliğe tanık oldular. Böyle bir şeye vesile olmak benim için gurur verici." dedi.

        - "Orda yarışmak bizim için hep bir hayaldi"

        Öğrencilerden Edanur Sönmez ise "Hocalarımız bizim için bu parkuru oluşturdu. Parkur zorluydu ama yılmadan oynadık, yarıştık. Çok güzeldi, çok eğlendik." diye konuştu.

        Öğrenci Emre Şehmuz Ertombol "Zorlu ama eğlenceliydi. Bu parkuru hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bizi ailelerimiz de izledi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme

        Benzer Haberler

        Üremek için tatlı sulara göç eden "Van'ın incileri" akarsularda yoğunluk ol...
        Üremek için tatlı sulara göç eden "Van'ın incileri" akarsularda yoğunluk ol...
        Van'a mayıs ayında kar yağdı
        Van'a mayıs ayında kar yağdı
        Başkale'de mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü
        Başkale'de mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü
        Başkale'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Başkale'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
        İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi