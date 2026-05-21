Kırsal mahalledeki okulda kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarışıyor

YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Hoşab Mahallesi'nde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri tarafından kurulan parkurda kıyasıya yarışıyor.



Kırsal Hoşab Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, park ve eğlence imkanı bulunmayan öğrencileri için oyun oynayabilecekleri bir parkur oluşturdu.



Okul bahçesinde şerit bandı ve flamalarla etrafı süslenen parkurda iki takım halinde yarışan öğrenciler, su doldurdukları kovalarla çubuklu engelleri aşarak parkura başladı.



Zaman zaman düşmelerine, parkurda zorlanmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen öğrencilere mahalle sakinleri ve diğer çocuklar da alkışlarla destek verdi.



Yaklaşık 100 metrelik parkurda müzik eşliğinde tahta engeller, lastikler ve rampalarını geçerek basketbol ve dart atışlarını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler gönüllerince eğlendi.



Birinci olan öğrencilere hediyelerin verildiği etkinlikte halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.



Her hafta belli periyotlarla düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.



- "Öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi"



Okul Müdürü Eşref Aydın, AA muhabirine, bilgi ve becerinin yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel yönde kendini geliştirecek ve ülkeye faydalı olabilecek insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Eğitim öğretimin sadece defter ve kitaptan ibaret olmadığının belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Çocukların kültürel, bilimsel, sportif, sanatsal, insani, sosyal sorumluluk, paylaşımcı yönden kendilerini geliştirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız tatlı rekabet güdüsünü çocuklara aşılayarak onların bu tatlı rekabetle hem kendilerini geliştirmelerini sağlamak hem de kinestetik enerjilerini harcayabilmeleri bir ortam hazırlamaktı."



Beden eğitimi öğretmeni Emrullah Aktaş da "Öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk görülmeye değerdi. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikleri daha kapsamlı bir hale getirip çocuklarımıza en güzel şeyleri yaşatmaya gayret göstereceğiz. Gerçekten sporun burada birleştirici gücünü gördük. Ailelerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz birlik beraberlik içinde çok güzel bir etkinliğe tanık oldular. Böyle bir şeye vesile olmak benim için gurur verici." dedi.



- "Orda yarışmak bizim için hep bir hayaldi"



Öğrencilerden Edanur Sönmez ise "Hocalarımız bizim için bu parkuru oluşturdu. Parkur zorluydu ama yılmadan oynadık, yarıştık. Çok güzeldi, çok eğlendik." diye konuştu.



Öğrenci Emre Şehmuz Ertombol "Zorlu ama eğlenceliydi. Bu parkuru hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bizi ailelerimiz de izledi." diye konuştu.

