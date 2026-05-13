Projeleriyle uluslararası başarıya imza atan Vanlı öğrenciler, Kanada'daki yarışmaya odaklandı

YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da hazırladıkları teknolojik projelerle adlarından söz ettiren İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, "Otonom Kule Vinç Projesi" ile Kanada'da yarışacak.



Technofest İnstitute Of Technology (TİTU) Türkiye temsilciliği bünyesinde faaliyet yürüten İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, hazırladıkları teknolojik projelerle adlarından söz ettiriyor.



Genç yetenekler, geliştirdikleri değiştirilebilir başlıklı taşınabilir CNC makinesi ile 13 Aralık'ta Dubai'de düzenlenen "DİS EXPO 2024" yarışmasında birinci oldu.



36 ülkeden 760 projenin yer aldığı yarışmada makinenin sunumunu çevrim içi ortamda yaparak herkesin dikkatini çeken öğretmen ve lise öğrencileri, geçen yıl tasarladıkları "Endüstriyel Robot Kol Projesi" ile de Romanya'daki "EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda birinci olarak altın madalya kazandı.



Geçen yıl "Yapay Zeka Entegre Dron Projesi" ile Teknofest'te altın madalya da elde eden öğrenciler, bu sene geliştirdikleri "Otonom Kule Vinç Projesi" ile 21 Haziran'da Kanada'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılacak.



Yeni başarılarla hem Türkiye'nin hem de Van'ın adını uluslararası platformlarda duyurmayı hedefleyen öğrenciler, elektrik ve elektronik mühendisi ve aynı zamanda robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi ile çalışmalarını sürdürüyor.



- "Otomasyonda bir devir açacağına inanıyorum"



Öğrencilerden Abdulkadir Arzum, AA muhabirine, yarışmalarda elde ettikleri başarıların önemli olduğunu söyledi.



Yeni başarılara imza atak için çalışma yürüttüklerini belirten Arzum, şunları kaydetti:



"Otonom Kule Vinç Projesi'nin amacı, operasyonel maliyeti düşürmek ve kazaları önlemek. Bu projeyle Kanada'da yapılacak FIRA Robotik Kodlama Yarışması'na katılacağız ve hedefimiz birinci olmak. Projemiz kendi görüntü işleme sistemiyle birlikte herhangi bir operatör ihtiyacı olmadan kendi kararlarını veren bir yapay zekaya sahip. Otomasyonda bir devir açacağına inanıyorum. İnsansız otonom bir kule, yapay zekayla birlikte kendi kararlarını kendi veriyor. Bu projeyle iş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz."



Öğrencilerden Elif Çelik de 4 kişilik ekiple 6 ay süren çalışmanın ardından Endüstriyel Robot Kol Projesi'ni tasarladıklarını anlattı.



Projeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Çelik, "Otonom bir proje. Bu projeyle endüstride ve sanayide insan gücünü azaltmayı hedefliyoruz. Projemizle 2025'te mayıs ayında Romanya'da madalya kazandık. İlerleyen süreçlerde projelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.



CNC makinesiyle 36 ülke arasından açık ara farkla altın madalya kazandıklarını ifade eden Edanur Karaçavuşoğlu ise "Öncelikle endüstriyelde iki farklı CNC şekilleri var. Hobi olarak kullanılan bir de endüstriyel makineler var. Bizimkiler bu ikisinin arasındaki bir boşluğu dolduran bir makine. Boyutu küçük endüstriyel CNC'lere göre çok daha iyi, çok daha hızlı ve milimetrik çalışıyor. Şimdi yeni yarışmalar için tasarımlar yapıyoruz." diye konuştu.

