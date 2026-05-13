Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Projeleriyle uluslararası başarıya imza atan Vanlı öğrenciler, Kanada'daki yarışmaya odaklandı

        Projeleriyle uluslararası başarıya imza atan Vanlı öğrenciler, Kanada'daki yarışmaya odaklandı

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da hazırladıkları teknolojik projelerle adlarından söz ettiren İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, "Otonom Kule Vinç Projesi" ile Kanada'da yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Projeleriyle uluslararası başarıya imza atan Vanlı öğrenciler, Kanada'daki yarışmaya odaklandı

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da hazırladıkları teknolojik projelerle adlarından söz ettiren İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, "Otonom Kule Vinç Projesi" ile Kanada'da yarışacak.

        Technofest İnstitute Of Technology (TİTU) Türkiye temsilciliği bünyesinde faaliyet yürüten İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencileri, hazırladıkları teknolojik projelerle adlarından söz ettiriyor.

        Genç yetenekler, geliştirdikleri değiştirilebilir başlıklı taşınabilir CNC makinesi ile 13 Aralık'ta Dubai'de düzenlenen "DİS EXPO 2024" yarışmasında birinci oldu.

        36 ülkeden 760 projenin yer aldığı yarışmada makinenin sunumunu çevrim içi ortamda yaparak herkesin dikkatini çeken öğretmen ve lise öğrencileri, geçen yıl tasarladıkları "Endüstriyel Robot Kol Projesi" ile de Romanya'daki "EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda birinci olarak altın madalya kazandı.

        Geçen yıl "Yapay Zeka Entegre Dron Projesi" ile Teknofest'te altın madalya da elde eden öğrenciler, bu sene geliştirdikleri "Otonom Kule Vinç Projesi" ile 21 Haziran'da Kanada'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılacak.

        Yeni başarılarla hem Türkiye'nin hem de Van'ın adını uluslararası platformlarda duyurmayı hedefleyen öğrenciler, elektrik ve elektronik mühendisi ve aynı zamanda robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi ile çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Otomasyonda bir devir açacağına inanıyorum"

        Öğrencilerden Abdulkadir Arzum, AA muhabirine, yarışmalarda elde ettikleri başarıların önemli olduğunu söyledi.

        Yeni başarılara imza atak için çalışma yürüttüklerini belirten Arzum, şunları kaydetti:

        "Otonom Kule Vinç Projesi'nin amacı, operasyonel maliyeti düşürmek ve kazaları önlemek. Bu projeyle Kanada'da yapılacak FIRA Robotik Kodlama Yarışması'na katılacağız ve hedefimiz birinci olmak. Projemiz kendi görüntü işleme sistemiyle birlikte herhangi bir operatör ihtiyacı olmadan kendi kararlarını veren bir yapay zekaya sahip. Otomasyonda bir devir açacağına inanıyorum. İnsansız otonom bir kule, yapay zekayla birlikte kendi kararlarını kendi veriyor. Bu projeyle iş kazalarını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz."

        Öğrencilerden Elif Çelik de 4 kişilik ekiple 6 ay süren çalışmanın ardından Endüstriyel Robot Kol Projesi'ni tasarladıklarını anlattı.

        Projeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Çelik, "Otonom bir proje. Bu projeyle endüstride ve sanayide insan gücünü azaltmayı hedefliyoruz. Projemizle 2025'te mayıs ayında Romanya'da madalya kazandık. İlerleyen süreçlerde projelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        CNC makinesiyle 36 ülke arasından açık ara farkla altın madalya kazandıklarını ifade eden Edanur Karaçavuşoğlu ise "Öncelikle endüstriyelde iki farklı CNC şekilleri var. Hobi olarak kullanılan bir de endüstriyel makineler var. Bizimkiler bu ikisinin arasındaki bir boşluğu dolduran bir makine. Boyutu küçük endüstriyel CNC'lere göre çok daha iyi, çok daha hızlı ve milimetrik çalışıyor. Şimdi yeni yarışmalar için tasarımlar yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        Çataklı çocuklar "Pofu" oyunuyla buluştu
        Çataklı çocuklar "Pofu" oyunuyla buluştu
        Trabzon'dan Van'a gönül köprüsü
        Trabzon'dan Van'a gönül köprüsü
        Otomobilde mahsur kalan çocuk aracın camı kırılarak kurtarıldı
        Otomobilde mahsur kalan çocuk aracın camı kırılarak kurtarıldı
        Van'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
        Van'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
        Çaldıran Müftülüğünden kamu kurumlarına "Kurban" ziyareti
        Çaldıran Müftülüğünden kamu kurumlarına "Kurban" ziyareti
        İç Hastalıkları Uzmanı Yeler: "Günlük tuz tüketimini 5 gramla sınırlandırın...
        İç Hastalıkları Uzmanı Yeler: "Günlük tuz tüketimini 5 gramla sınırlandırın...