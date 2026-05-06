Rakette Türkiye şampiyonu olan engelli sporcular, yeni başarılara odaklandı

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Vanlı bedensel engelli öğrenciler Zeyna Atiye ve Yusuf Meydan, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını sürdürüyor.



Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yusuf Meydan ve Şemsibey Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki Zeyna Atiye, beden eğitimi öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmesi sayesinde masa tenisiyle tanıştı.



Öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştiren iki sporcu, 17 Nisan'da Nevşehir'de gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakası'na katıldı.



Daha önce de bazı şampiyonlukları olan Meydan, bu müsabakada da birincilik elde ederken Atiye'de ilk kez katıldığı şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başarı.



Engellerini sporla aşan, azim ve disiplinli çalışmalarıyla takdir toplayan öğrenciler, okul koridoruna kurdukları masada antrenman yaparak yeni başarılara hazırlanıyor.



- "Okul koridorlarında çalışıyordum"



Ortopedik engelli Atiye, zamanının önemli bir kısmını antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.



Öğretmeni sayesinde masa tenisiyle tanıştığını belirten Atiye, şunları kaydetti:



"Okul koridorlarında çalışıyordum ve öğretmenimin yardımıyla kendimi geliştirdim. Maçlara hazır bir şekilde çıktım. Nevşehir'de yapılan turnuvalara katıldım ama orada kazanacağımı düşünmüyordum. Heyecanlıydım, maça çıktım ve kazandım. İlk turnuvam ve ilk tecrübem olmasına rağmen Türkiye birincisi oldum. Ailem hep arkamda duruyor, öğretmenim ve arkadaşlarım da beni tebrik ettiler. Açıkçası kendime daha fazla güvenmeye başladım."



- " Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum"



Ailesi ve öğretmenlerinin destekleriyle önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Meydan ise "Son sette geriden altı sayı alarak şampiyon oldum. Şampiyonluk insanın içinde güzel bir duygu oluşturuyor. Herkes beni tebrik etti, çok sevindim. Onlar beni motive ettikleri için buralara kadar geldim. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. Azimle ve ailemin gayretiyle Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." dedi.



Yeteneklerini keşfettiği öğrencileri spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.



Öğrencilerin başarılarının diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Özyön, şöyle devam etti:



"Yusuf Meydan üç yıldır okulumuza derece getiriyor. 5'nci sınıf öğrencisi Zeyna Atiye'yi ise beden eğitimi dersinde keşfettik. Daha sonra da okulda beraber antrenmanlara başladık. Zeyna, 3-4 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarılar bize gösteriyor ki öğrencilere fırsat ve imkan verildiğinde hiçbir engel, başarıya engel değildir. Amacımız her öğrencimizin bir spor dalıyla ilgilenilmesidir. Okul olarak spor dallarında bir sürü başarılarımız var. Çocukları spora yönlendirerek dijital ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

