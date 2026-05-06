Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Rakette Türkiye şampiyonu olan engelli sporcular, yeni başarılara odaklandı

        Rakette Türkiye şampiyonu olan engelli sporcular, yeni başarılara odaklandı

        Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Vanlı bedensel engelli öğrenciler Zeyna Atiye ve Yusuf Meydan, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rakette Türkiye şampiyonu olan engelli sporcular, yeni başarılara odaklandı

        Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Vanlı bedensel engelli öğrenciler Zeyna Atiye ve Yusuf Meydan, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yusuf Meydan ve Şemsibey Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki Zeyna Atiye, beden eğitimi öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmesi sayesinde masa tenisiyle tanıştı.

        Öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştiren iki sporcu, 17 Nisan'da Nevşehir'de gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakası'na katıldı.

        Daha önce de bazı şampiyonlukları olan Meydan, bu müsabakada da birincilik elde ederken Atiye'de ilk kez katıldığı şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başarı.

        Engellerini sporla aşan, azim ve disiplinli çalışmalarıyla takdir toplayan öğrenciler, okul koridoruna kurdukları masada antrenman yaparak yeni başarılara hazırlanıyor.

        - "Okul koridorlarında çalışıyordum"

        Ortopedik engelli Atiye, zamanının önemli bir kısmını antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.

        Öğretmeni sayesinde masa tenisiyle tanıştığını belirten Atiye, şunları kaydetti:

        "Okul koridorlarında çalışıyordum ve öğretmenimin yardımıyla kendimi geliştirdim. Maçlara hazır bir şekilde çıktım. Nevşehir'de yapılan turnuvalara katıldım ama orada kazanacağımı düşünmüyordum. Heyecanlıydım, maça çıktım ve kazandım. İlk turnuvam ve ilk tecrübem olmasına rağmen Türkiye birincisi oldum. Ailem hep arkamda duruyor, öğretmenim ve arkadaşlarım da beni tebrik ettiler. Açıkçası kendime daha fazla güvenmeye başladım."

        - " Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum"

        Ailesi ve öğretmenlerinin destekleriyle önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Meydan ise "Son sette geriden altı sayı alarak şampiyon oldum. Şampiyonluk insanın içinde güzel bir duygu oluşturuyor. Herkes beni tebrik etti, çok sevindim. Onlar beni motive ettikleri için buralara kadar geldim. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum. Azimle ve ailemin gayretiyle Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." dedi.

        Yeteneklerini keşfettiği öğrencileri spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

        Öğrencilerin başarılarının diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Özyön, şöyle devam etti:

        "Yusuf Meydan üç yıldır okulumuza derece getiriyor. 5'nci sınıf öğrencisi Zeyna Atiye'yi ise beden eğitimi dersinde keşfettik. Daha sonra da okulda beraber antrenmanlara başladık. Zeyna, 3-4 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarılar bize gösteriyor ki öğrencilere fırsat ve imkan verildiğinde hiçbir engel, başarıya engel değildir. Amacımız her öğrencimizin bir spor dalıyla ilgilenilmesidir. Okul olarak spor dallarında bir sürü başarılarımız var. Çocukları spora yönlendirerek dijital ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı devam ediyor
        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı devam ediyor
        Van Gölü sahilinde günbatımı manzarası
        Van Gölü sahilinde günbatımı manzarası
        Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor
        Bahçesaray yolunda çalışmalar devam ediyor
        Karadeniz'de gördü, Van'da uyguladı; teleferik sistemi ile bahçesine 40 dak...
        Karadeniz'de gördü, Van'da uyguladı; teleferik sistemi ile bahçesine 40 dak...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti:
        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladı
        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladı