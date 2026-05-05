        Şehir seçimi astım hastalığının yönetiminde önemli faktörler arasında değerlendiriliyor

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Mermit, astım hastalığının yönetiminde şehir seçiminin önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı da olan Mermit, AA muhabirine, astımın çevresel faktörlerden de etkilenen kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu söyledi.

        Hastalık konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk salı gününün "Dünya Astım Günü" olarak belirlendiğini hatırlatan Mermit, özellikle hava kirliliği, nem oranı, iklim koşulları, alerji maruziyeti gibi unsurların hastalığın seyrini doğrudan etkileyebildiğini vurguladı.

        Temiz hava, düşük sanayi yoğunluğu ve düzenli yaşam koşullarının astım hastalarının yaşam kalitesini ciddi oranda artırdığına dikkati çeken Mermit, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle şehir seçimi, astım yönetiminde göz ardı edilmemesi gereken bir faktör. Hava kirliliğinin düşük olduğu, sanayileşmenin sınırlı olduğu ve doğal hava akımının güçlü olduğu bölgeler astım hastaları için daha avantajlıdır. Kıyı bölgelerinde hava sirkülasyonu daha iyi olduğu için partikül madde birikimi daha az olur ancak burada da nem bazı hastalarda şikayetleri artırabilir. Bu yüzden 'en iyi şehir' kişiden kişiye değişir. Hastanın tetikleyicilerine göre değerlendirme yapılmalıdır. Van, hava kirliliği açısından büyük metropollere kıyasla daha avantajlı bir şehir. Sanayi yoğunluğunun düşük olması ve doğal çevrenin hakim olması, temiz hava açısından olumlu bir tablo oluşturuyor. Bu durum özellikle hava kirliliğine duyarlı astım hastaları için önemli bir avantajdır."

        - "Hava kirliliğinin arttığı günlerde dış ortam aktivitelerini sınırlamak faydalı olacaktır"

        Van'da kış aylarının uzun ve sert geçmesi, soğuk havanın solunum yollarını tetiklemesi gibi faktörlerin de risk oluşturabildiğini belirten Mermit, "Isınma amaçlı kullanılan yakıtlar da kış aylarında hava kalitesinde dönemsel düşüşlere neden oluyor. Kliniğimizde yakın zamanda yürüttüğümüz bilimsel bir çalışmada benzer sonuçlar elde ettik. Soğuk havaya duyarlı astım hastalarının kış aylarında dışarı çıkarken kendilerini koruyacak önlemleri almaları büyük önem taşıyor. Hava kirliliğinin arttığı günlerde dış ortam aktivitelerini sınırlamak faydalı olacaktır." diye konuştu.

        Ayrıca düzenli ilaç kullanımının, doktor kontrollerinin aksatılmamasının ve kapalı ortamlarda hava kalitesinin korunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Mermit, ev içi alerjenlerin azaltılması, sigara dumanından uzak durulması ve dengeli bir yaşam tarzının benimsenmesinin hastalığın kontrolünü kolaylaştırdığını ifade etti.

        Astımın kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu anlatan Mermit, "Doğru tedavi, düzenli takip ve uygun yaşam koşullarıyla hastalar tamamen normal bir yaşam sürebilir. Bulunduğumuz çevreyi tanımak, riskleri bilmek ve buna göre önlem almak çok önemli. Van gibi şehirlerde doğru önlemlerle astım hastaları sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilir." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

