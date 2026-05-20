"Sıfır Atık Hareketi" gelecek nesillere temiz çevre için umut oluyor

NEVZAT UMUT UZEL - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" ile Türkiye'nin öncülüğünde dünyanın daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir yer haline gelmesi çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.





"Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" için Van'a gelen Ağırbaş, AA muhabirine, Sıfır Atık Vakfı olarak 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 ülkenin kayıt yaptırdığı "dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu" olarak bilinen Sıfır Atık Forumu'na ev sahipliği yapacaklarını söyledi.



Ülke genelinde önemli çalıştaylar düzenlediklerini dile getiren Ağırbaş, 183 ülkeden 5 bin insanın İstanbul'da buluşacağı forumda sıfır atık ve çevre konularının geleceğini tartışacaklarını vurguladı.



Emine Erdoğan'ın dünyanın her yerinde "sıfır atığın mimarı" olarak bilindiğini anlatan Ağırbaş, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bir karar alındı. Artık 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler var olduğu sürece 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak." dedi.



- "Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız"



Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Ağırbaş, "Danışma kurulunun aldığı kararlar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde iletiliyor. Türkiye'nin öncülüğünde dünyanın daha müreffeh, daha yaşanılabilir bir yer haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz." diye konuştu.



Dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olması, gelecek nesillere temiz çevre bırakılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Ağırbaş, şunları kaydetti:



"Bizi takip eden vatandaşlarımızın çevreye, sıfır atığa dair fikirleri varsa vakfımızın web sayfası ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bize ulaşabilirler. Biz Türkiye'de 86 milyonun vakfıyız. Dünyada 8 milyar insanın vakfıyız. Bu dünyanın geleceği için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."



- "Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak istiyoruz"



Temmuz ayında Van Gölü ile alakalı önemli bir çalıştaya imza atacaklarını dile getiren Ağırbaş, şöyle devam etti:



"Herkesin fikirlerini alarak bir eylem planı ortaya koymak ve Van'ı dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri haline getirmek istiyoruz. Bir yandan da yapacağımız farkındalık çalışmalarıyla buradaki vatandaşlarımızda bir çevre bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak istiyoruz. Temmuz ayındaki çalıştay sonrasında çıktılarımızı kamuoyuyla paylaşacağız ve oradaki çalışmaları bütün kamu kurumlarımızla beraber takip edeceğiz."



Van Gölü için önemli yatırımlar yapıldığını belirten Ağırbaş, "Van Gölü'ne kamu kurumlarımızın, bakanlıklarımızın ciddi yatırımları var. Bakanlıklarımız bu yatırımların bir kısmını belediyeye devrediyor fakat belediyelerin bu yatırımları işletmediğini ve açmadığını görüyoruz. Bunlarla alakalı çözüm önerilerini tartışacağız. İnşallah Van Gölü'nü Vanlı ve Bitlisli hemşehrilerimizle gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

