Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 22:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Van'daki törenin ardından şehit Koç'un naaşı, Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye götürüldü.

        Cami avlusundaki törende şehidin annesi Birgül, babası Mahyettin, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, polisler ise aileyi teskin etmeye çalıştı.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

        Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, AK Parti İl Başkanı Abdulahad Arvas, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        İlçede Kaymakamlık tarafından sokak direkleri ve üst geçitlere, vatandaşlar tarafından da ev, iş yeri ve araçlara Türk bayrakları asıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        "İranlılar yakında neler olacağını biliyor"
        "İranlılar yakında neler olacağını biliyor"
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        Şehit polis Koç için Van'da tören düzenlendi (2)
        Şehit polis Koç için Van'da tören düzenlendi (2)
        Şehit polis Koç için Van'da tören düzenlendi
        Şehit polis Koç için Van'da tören düzenlendi
        Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç için memleketi Van'da tören d...
        Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç için memleketi Van'da tören d...
        Şehit polis memurunun cenazesi Van'a getirildi
        Şehit polis memurunun cenazesi Van'a getirildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin 106 lira ceza uygulandı
        Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin 106 lira ceza uygulandı
        Van'da, midelerinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirilen 8 yabancı uyruklu y...
        Van'da, midelerinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirilen 8 yabancı uyruklu y...