        Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu

        Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalledeki mezarlık, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, mezarlıkta açan rengarenk laleleri görüntülüyor.

        Kırmızı, sarı ve bordo renkleriyle çiçek açtıkları bölgelerde adeta renk cümbüşü oluşturan laleler yörenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

        Güvenlik korucuları da mezarlıkta nöbet tutarak ters lalelere zarar verilmesinin önüne geçiyor.

        Bu güzelliği yerinde görmek için arkadaş grubu ile bölgeye gelen Ferdi Kılıç, AA muhabirine, ilk kez ters laleleri yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Güneşli havayı fırsat bilerek motosikletleri ile Dilmetaş'a geldiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Gerçekten geldiğimize değdi. Çok beğendik. Harika bir doğası var. Burada yaşayıp da hala burayı görmeyen varsa kesinlikle gelmeli. Bulunduğumuz noktadan ters lalelerin yanı sıra hem Van Gölü'nü hem de Akdamar Adası'nı da kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu çiçeklerin ömrü kısa. Hep internetten görüyorduk gelip yerinde görmek nasip olduk."

        Ziyaretçilerden Rabia Çok da ters laleleri görmek için arkadaşları ile kente geldiklerini ifade etti.

        Çok, "Sarı ve kırmızı renkleri ile çok güzel ve asaletli bir çiçek. Bizim haricimizde de çok sayıda ziyaretçi gördük. Çok fazla ziyaret eden misafir var. Bu da Van adına çok güzel bir durum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
