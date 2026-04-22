Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, Galatasaray GAİN'i 2-1 mağlup etti. Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yüksekovaspor, 35. dakikada Princella Adubea'nın atığı golle 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray GAİN, Marta Naizia Da Silva Cintra'nın golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi takım, Maiko Bebia'nın 63. dakikada penaltıdan atığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yüksekovaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.