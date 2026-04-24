Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 yardım tırı Van'dan yola çıktı

        Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 yardım tırı Van'dan yola çıktı

        Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yüklü olduğu 6 tır, Van'dan İran'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 09:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın yanı sıra farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından gönderilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplandı.

        Burada hazırlanan yardım malzemeleri, İl Sağlık Müdürlüğü personelince tırlara yüklendi.

        Van'dan yola çıkan yardım tırları, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a ulaştırılacak.

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, farklı illerden toplanan tıbbi malzemelerin İran'a ulaştırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Farklı illerden Van'a gelen malzemelerin personelleri tarafından tırlara yüklendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

        "Tıbbi malzeme yüklü 6 tırı buradan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na uğurlayacağız ve sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz olan İranlı vatandaşlarla buluşturacağız. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatları neticesinde ilimizdeki 6 tırı yükledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakanımızın talimatları doğrultusunda bundan sonraki süreçte de sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu savaş çok kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yaparlar."

        Yardımların sınır ötesine ulaştırılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Tosun, "Bu yardımları yaptığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malzemeler arasında ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeler var. Daha önce de 3 tır göndermiştik. Bugünkü tırlarla toplam 9 tır yardım malzemesi İranlı meslektaşlarımıza, vatandaşlarına hizmet etmek için ulaştırılmış olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

