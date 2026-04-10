        Van Gölü'nde av yasağı öncesi son ağlar atılıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar, son ağlarını suya bırakıyor.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

        Kentteki balıkçılar da inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla uygulanacak yasak öncesinde göldeki mesailerini sürdürüyor.

        Soğuk havaya rağmen göle açılarak son ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da yasağın başlamasıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

        - "Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız"

        Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Metin Teran, AA muhabirine, 25 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını söyledi.

        Balık bolluğunun mevsime göre değişiklik gösterdiğini belirten Teran, şunları kaydetti:

        "Yasak zamanı yaklaşıyor, işlerimiz güzel gidiyor. Dalgalardan dolayı biraz sorun yaşıyoruz ama hava güzel. Yıllardır ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Son bir haftamız kaldı ve son ağlarımızı atıyoruz. 15 Nisan'da av yasağı başlıyor. Artık ağlarımızı atmayacağız. Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız. Ekipler, balıkları, teknelerimizi kontrol edecek. Sahil güvenliğimize ve deniz polislerimize teşekkür ederiz."

        - "Vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz"

        Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Sadrettin Tan ise av yasağına sayılı günler kala mesailerini sürdürdüklerini söyledi.

        Av yasağı süresince balığın avlanmamasını isteyen Tan, "Önlemlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Kaçak avcılık olmazsa hem bizim hem de vatandaşlar için mükemmel olur. Teknelerimizi yavaş yavaş karaya çekeceğiz. Genel bakımlarını yapacağız. Ekipler limana gelip kontrollerini yapıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
        Erciş'te nisan ayında kar yağışı
        Van'da kaygan yolda devrilen kamyonette 1 kişi yaralandı
        Van'da bir yılda 10 bin öğrenciye buz pateni eğitimi verildi
        Van'da 151 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Özalp'te baharın müjdecisi çiğdemler açtı
        Bahçesaray'da 1300 fidan toprakla buluşturuldu
