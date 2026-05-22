        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van merkezli "Narkokapan" uyuşturucu operasyonunda yakalanan 98 şüpheli tutuklandı

        Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik "Narkokapan Van" uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i tutuklandı.

        Giriş: 22.05.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen "Narkokapan Van" operasyonunda 100 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol şartı hükümleri uygulandı.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

        850 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda ve devam eden çalışmalarda 100 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

