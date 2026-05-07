Van polisi Kariyer Fuarı'nda kullandıkları milli araçları tanıttı

NEVZAT UMUT UZEL - Van'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF'26) stant açan polis ekipleri, polislik mesleğinin yanı sıra kullandıkları milli araç ve gereçleri tanıttı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca eğitim kurumlarında açtıkları stantlar ve düzenledikleri seminerlerle gençleri hedef alan suçlara karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.



Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuarda, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Siber Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme, Bomba İmha, Deniz Liman, Polis Arama Kurtarma, Özel Güvenlik, Narkotik, Yunus Timleri, Özel Harekat ve Atlı Birlik Şube Müdürlükleri stant açtı.



İki gün süren fuarda ekipler, görev alanlarını ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen silah, teçhizat ve araçları tanıttı, yaklaşık 15 bin gence internet dolandırıcılığı, siber suçlar, uyuşturucu madde kullanımı, sosyal medya üzerinden işlenen suçlar, güvenli internet kullanımı, kişisel veri güvenliği ve güvenli iletişim konularında bilgilendirme yaptı.



- "Burada milli imkanlarımızı göstermek istedik"



İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine, polisliğin, farklı iş kolları ve kariyer imkanlarını içinde barındıran bir meslek grubu olduğunu söyledi.



Polislikte 20'den fazla branş bulunduğunu belirten Mutlu, bu yönüyle polisliğin geniş kariyer imkanı sunan kapsamlı bir teşkilat olduğunu ifade etti.



Alanında uzman personelle gençleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:



"Fuarda, gençlerimize ileride seçecekleri meslekler hakkında polislik mesleğini tanıtmak, onları bilinçlendirmek ve aynı zamanda vatandaşlarımıza tanıtım yapmak amacıyla yer aldık. Stantlardaki tüm araçlar, sergilenen silahların tamamı millidir. Burada milli imkanlarımızı göstermek istedik. Meslekte 30 yıldır görev yapıyorum. Daha önce bu tür araç ve gereçleri yurt dışından temin ediyorduk ancak o dönemlerde parçaların ve ekipmanların temininde çeşitli sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi ise tamamen yerli üretim ürünler kullanılıyor. Psikologlarımız, avukatlarımız, dalgıçlarımız, pilotlarımız ve Yunus timlerimiz gibi farklı alanlarda görev yapan personelimiz bulunmakta. Tamamı üniversite mezunundan oluşan bir teşkilatız. Gençlerimize, üniversiteden mezun olduktan sonra tercih edebilecekleri geniş bir kariyer alanı sunuyoruz. Ekiplerimiz de bu doğrultuda gençleri bilgilendirdi ve yardımcı olmaya çalıştı."



- "Çok faydalı bilgiler edindik"



İkiz kardeşiyle stantları ziyaret eden Yunus Atmaca ise Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bilgilendirildiklerini belirtti.



Polis teşkilatının çalışmalarıyla gurur duyduğunu anlatan Atmaca, "Siber suçlar, uyuşturucu ve internet kullanımıyla ilgili birçok konuda bilgi aldık. Bizim için oldukça faydalı oldu. Bu tür etkinliklerin her yıl düzenli olarak yapılması, farklı alanlarda da stantların kurulup daha fazla kişinin bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok faydalı bilgiler edindik." diye konuştu.



İkizi Yusuf Atmaca da polislerin kullandığı yerli silahları, teknolojik imkanları, su altı arama ve dalgıç polislerini yakından görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Tüm personelin alanında uzman oluştuğunu ifade eden Atmaca, "Bu da bize geleceğimiz için bir yol gösteriyor. İleride bu mesleği seçme konusunda bize motivasyon sağlıyor. Çok faydalı bilgiler edindik ve çok iyi yönlendirildik. İnşallah bu tür çalışmalar devam eder. Buna vesile olan herkese teşekkür ederiz." dedi.



Üniversite öğrencisi Esman Sarp, hem bilgilendirildiklerini hem de merak ettikleri sorulara yanıt aldıklarını ifade ederek, "Siber güvenlik ve çeşitli birimlerden bilgi aldık. Sosyal medya ve benzeri konularda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bilinçleniyoruz. Stantlardaki görevlilerle sohbet ettiğimizde bize gerekli açıklamaları yapıyorlar. Bu da bizim için oldukça faydalı bir fuar deneyimi oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

