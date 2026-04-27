        "Vanadokya"daki atlı jandarma timi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        MESUT VAROL - Van'ın Başkale ilçesinde "Vanadokya" olarak adlandırılan peribacalarının bulunduğu bölgede görev yapan atlı jandarma timi, hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlıyor hem de turistik alanı koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyündeki peribacaları ve doğal oluşumlu mağaralar, Kapadokya'daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkıyor.

        Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürtülerini yağmur suyu ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan kaya oluşumları, 35 mağara ve 12 oyma evin bulunduğu bölge, yöre halkı tarafından "Vanadokya" olarak adlandırılıyor.

        Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı tim, ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan "Vanadokya"da güvenliği sağlamak ve turistik yapıları korumak için devriye faaliyeti yürütüyor.

        Peribacalarının olduğu vadi ve tepelik alanları dolaşan atlı ekipler, ziyaretçilere yapılara zarar verilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Atlı jandarma timi sayesinde bölgede huzurla zaman geçiren ziyaretçiler, çocuklarıyla atları seviyor, jandarma personeliyle fotoğraf çektiriyor.

        - "Buranın olağanüstü bir atmosferi var"

        Şanlıurfa'dan gelen Kadriye Kilimcioğlu, AA muhabirine, Van'ın güzelliklerini görmek için kilometrelerce yol katettiklerini söyledi.

        Kapadokya'nın benzerini Van'da görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirten Kilimcioğlu, şunları kaydetti:

        "Gezi ve turistik anlamda birçok şehre gittim ama Van'da böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Burayı görmem şahane oldu. Daha önce Nevşehir'e de gittim. Buranın da olağanüstü bir atmosferi var. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşmuş peribacaları var. Nevşehir'de de atlı birlikleri görmüştüm. Van'da atlı birliğin olduğunu bilmiyordum. Onları burada görmek muhteşem."

        - " Atlı jandarma ekiplerini burada görmek çok güzel"

        Ailesiyle Kırıkkale'den gelen Nagehan Oğuz da "Buraya ilk kez geliyorum. Kapadokya atmosferini burada da yaşamak güzel bir duygu. Kapadokya'yı aratmayacak güzellikte, sadece keşfedilmeyi bekliyor. Atlı jandarma ekiplerini burada görmek çok güzel. Turizm açısından çok değerli bir şey. Çok güzel bir uygulama olmuş. Onların sayesinde burada güvende hissetmek çok güzel." dedi.

        - "Onların burada olması bize güven veriyor"

        Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Saddam Akkaya ise "Vanadokya"nın keşfedilmeyi bekleyen kentin en önemli güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Son zamanlarda mahallede daha fazla turist ağırladıklarını belirten Akkaya, "Vanadokya, Kapadokya'nın ikizi gibi. Atlı jandarma ekiplerimiz burada devriye geziyor. Onların burada olması bize güven veriyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist geliyor. Jandarmanın burada olması onlara da güven veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

