Van'da 2 kilogram külçe altın ele geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 kilogram külçe altın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Iğdır'dan Muradiye ilçesine seyir halinde olan bir araç ilçenin sorumluluk bölgesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D, B.D. ile Y.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
