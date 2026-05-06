Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yaklaşık 45 bin ziyaretçi ağırladı

        Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yaklaşık 45 bin ziyaretçi ağırladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'26) iki günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 20:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yaklaşık 45 bin ziyaretçi ağırladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'26) iki günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

        Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuar sona erdi.

        Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, üniversite öğrencileri ve mezunlar, kamu ile özel sektörden çok sayıda işverenle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Fuarda birçok yarışma düzenlediklerini, farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ettiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Fuarımızı dün yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etmişti. Bugün de yaklaşık 20 bin gencimiz fuarımızı ziyaret etti. Paydaş üniversitelerimizin rektörlerine, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz farklı stantlarda gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektörün insan kaynakları yöneticileriyle işe alım süreçlerini konuşma fırsatı buldular. Onlarla yüz yüze görüşme imkanı elde ettiler. Bu açıdan oldukça kıymetliydi. Verimli ve başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimiz ve gençlerimiz, bu fuar sayesinde derslerde edindikleri akademik bilgileri daha yüksek motivasyonla ve daha büyük bir azimle çalışma hayatına dönüştürürler. Amacımız, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak ve onların hayallerindeki hedeflere ulaşmaları için bir köprü oluşturmaktır. Öğrencilerimizle zaman zaman sohbet ettim, onların mutlu olduğunu gördüm. Bu da bizi ayrıca mutlu etti."

        Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş ise fuarın, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve mezunlar için güzel bir fırsat sunduğunu ifade etti.

        Uşak Üniversitesinde rektörlük yaptığını, 1994-2006 yılları arasında ise Van YYÜ'de görev yaptığını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

        "Uzun süre burada hizmet ederek birçok akademisyen ve öğrenci yetiştirdim. Bugün çok duygulandım. Bundan 20 yıl önceki Van YYÜ ile bugünü mukayese ettiğimde arada çok büyük farklar olduğunu gördüm. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlere bu tür büyük imkanlar sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR'a ve 8 üniversitenin bir araya gelerek Van YYÜ liderliğinde böyle güzel bir kariyer fuarı düzenlemesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir organizasyon. 140 firmayı bir araya getirmek, 8-9 üniversiteden öğrencileri buluşturmak ve gençlere yeni ufuklar açmak takdire şayan bir başarıdır. Gençlerimizin bunun kıymetini bilmesi gerekiyor."

        Fuar, farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi
        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi
        Van TSO Başkanı Takva: "Gençlerimiz iş aramasın, iş kursun"
        Van TSO Başkanı Takva: "Gençlerimiz iş aramasın, iş kursun"
        Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kav...
        Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kav...
        Van'da 35 haftalık hamileye eş zamanlı sezaryen ve beyin tümörü ameliyatı
        Van'da 35 haftalık hamileye eş zamanlı sezaryen ve beyin tümörü ameliyatı
        Van'da gebe anneye aynı anda hem sezaryen hem beyin ameliyatı yapıldı
        Van'da gebe anneye aynı anda hem sezaryen hem beyin ameliyatı yapıldı
        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı devam ediyor
        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı devam ediyor