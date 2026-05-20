Van'da düzenlenen "Liseler Arası Olimpiyat Oyunları" etkinliği tamamlandı

Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Van Emniyet Müdürlüğü Liseler Arası Olimpiyat Oyunları" etkinliği tamamlandı. Terörle Mücadele Şubesine bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından Spor Van Projesi koordinesinde Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde 9 branşta yarışmalar yapıldı. Kentte eğitim gören lise düzeyindeki öğrencilerin mücadele ettiği yarışmalara 540 öğrenci ve 146 antrenör katıldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere kupa, madalya, hediyeler takdim edildi.

