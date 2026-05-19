Van'da ekipler dağda ayağı burkulduğu için mahsur kalan kişi için seferber oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde dağda düşme sonucu ayağı burkulduğu için mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İpekyolu'na bağlı Ortanca Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda düşen bir vatandaşın ayağı burkuldu. Bulunduğu yerde mahsur kalan kişinin yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

