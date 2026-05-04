Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 26 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
