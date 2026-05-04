Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da göl kıyısında mahsur kalan off-road ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Van'da göl kıyısında mahsur kalan off-road ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Van Gölü kıyısında yağış nedeniyle mahsur kalan off-road ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da göl kıyısında mahsur kalan off-road ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Van Gölü kıyısında yağış nedeniyle mahsur kalan off-road ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


        Ağin koylarının bulunduğu bölgeye dün giden 36 kişilik off-road ekibi, dönüş sırasında yolda mahsur kalınca yardım talebinde bulundu.


        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gölde yürüttükleri 6 saatlik operasyonla mahsur kalanları komutanlık envanterindeki botlara alarak Gevaş ilçesindeki iskeleye ulaştırdı.

        Sağlık durumları iyi olan off-road ekibindekiler, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!

        Benzer Haberler

        Badem çiçekleri Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen sundu
        Badem çiçekleri Çarpanak Yarımadası'nda görsel şölen sundu
        Hakkari yolundaki heyelan riskine karşı 'mühendislik' uyarısı Prof. Dr. Ala...
        Hakkari yolundaki heyelan riskine karşı 'mühendislik' uyarısı Prof. Dr. Ala...
        Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı
        Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
        Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
        Van Gölü'nün incisi Çarpanak Adası için kritik uyarı
        Van Gölü'nün incisi Çarpanak Adası için kritik uyarı
        Çiftçilerin yaban domuzu nöbeti
        Çiftçilerin yaban domuzu nöbeti