Van'da göl kıyısında mahsur kalan off-road ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Van Gölü kıyısında yağış nedeniyle mahsur kalan off-road ekibi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Ağin koylarının bulunduğu bölgeye dün giden 36 kişilik off-road ekibi, dönüş sırasında yolda mahsur kalınca yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gölde yürüttükleri 6 saatlik operasyonla mahsur kalanları komutanlık envanterindeki botlara alarak Gevaş ilçesindeki iskeleye ulaştırdı. Sağlık durumları iyi olan off-road ekibindekiler, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

